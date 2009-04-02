Шева встановив рекорд України

Матч проти англійців вивів Андрія Шевченка на перше місце за кількістю проведених матчів за збірну України.

Тепер на рахунку капітана синьо-жовтих 86 поєдинків. У Олександра Шовковського - 85 виходів в українській формі. У спину лідерам дихає і Анатолій Тимощук, матч на Вемблі для якого став 84-м. Далі в списку гвардійців йдуть Сергій Ребров (75), Андрій Гусін (71), Андрій Воробей (68), Андрій Несмачний (67).

Гол забитий Шевченко став для нього 40-м. У Сергія Реброва, що йде на другому місці, всього 15 точних ударів. Третє місце ділять Андрій Воробей і Андрій Гусін - по дев`ять голів.

Football.ua