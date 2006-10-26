Сьогодні, 26 жовтня, о 17.00 в актовій залі Національного університету фізичного виховання і спорту України (вул..Фізкультури,1) розпочнеться урочиста церемонія нагородження Чемпіонки світу з міжнародних шашок серед жінок та закриття матчу.

Українка Дар’я ТКАЧЕНКО протягом 16 днів захищала у поєдинках з росіянкою Тамарою ТАНСИККУЖИНОЮ свій титул чемпіонки та виборола першість. Дар’я Ткаченко – двічі чемпіонка світу (2005,2006) та двічі чемпіонка Європи (2004, 2006) – знову представлятиме Україну у світі як чемпіона серед інтелектуальних видів спорту. Сьогодні Дар’ю вітатиме Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

На закритті матчу відбудеться нагородження команд України та Російської Федерації, які змагалися за звання чемпіонки світу. В урочистій церемонії візьмуть участь Дар’я ТКАЧЕНКО, чемпіонка світу та Європи з міжнародних шашок, Тамара ТАНСИККУЖИНА, міжнародний гросмейстер, претендентка, Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, президент Федерації шашок Анатолій ЯЦЕНКО, представники Верховної Ради України та інші почесні гості.