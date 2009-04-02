Київське Динамо - в десятці кращих клубів світу

IFFHS опублікувала новий рейтинг

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала новий рейтинг провідних клубів планети. Усі українські клуби, крім сімферопольської "Таврії", яка вибула з рейтингу, покращили свої позиції, повідомляє Чемпіон. "Динамо" увійшло до чільної десятки клубів світу. 1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 298,0 2 (4). "Барселона" (Іспанія) - 277,0 3 (2). "Ліверпуль" (Англія) - 259,0 3 (3). "Бока Хуніорс" (Аргентина) - 259,0 5 (5). "Челсі" (Англія) - 249,0 6 (6). "Баварія" (Німеччина) - 238,0 7 (8). "Сан Пауло" (Бразилія) - 230,0 8 (10). "Арсенал" (Англія) - 227,0 9 (13). "Ювентус" (Італія) - 215,0 10 (15). "Динамо" (Україна) - 212,0 13 (18). "Шахтар" (Україна) - 199,5 23 (23). "Зеніт" (Росія) - 175.0 39 (38). "Мілан" (Італія) - 158,0 41 (54). "Металіст" (Україна) - 155,5 47 (55). "Герта" (Німеччина) - 152,0 176 (171). "Спартак" (Росія) - 83,0. 238 (264). "Ворскла" (Україна) - 73,0. 274 (264). "Амкар" (Росія) - 67,0. 322 (294). "Рубін" (Росія) - 62,5. 338 (349). "Дніпро" (Україна) - 61,0

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