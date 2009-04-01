Закінчився матч збірних Англії та України

Гол Шевченка був дуже до речі, але...

Закінчився матч групового турніру ЧС-2010 між збірними Англії і України Англія - Україна 2:1 (Крауч 29, Террі 85 - Шевченко 74) В інших матчах 6 групи: Казахстан – Білорусь 1:5 Андорра – Хорватія 0:2 Турнірне становище в групі: Англія - 15 очок після п`яти ігор, Хорватія 10 (5), Україна 7 (4), Білорусь 6 (4), Казахстан 3 (5), Андорра 0 (5).

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