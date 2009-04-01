Сьогодні збірній України з футболу буде не до сміху

1 квітня національна збірна України проведе матч відбіркового раунду чемпіонату світу 2010 року проти команди Англії. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок гри о 22:00, пряма трансляція на ТРК "Україна".

В день сміху футболістам збірної України буде не до веселощів, адже їх чекає найважливіший матч стосовно турнірних перспектив нашої збірної в шостій відбірковій групі, відзначає ЛігаБізнесІнформ. Якщо збірна України набере очки в цьому матчі, то продовжить боротися за перше місце, якщо ні - доведеться змагатися з хорватами за другу позицію.

Збірна Англії отримала в чотирьох зустрічах чотири перемоги і лідирує в групі. Українці, як і хорвати, відстають від британців на п`ять очок і на чотири випереджають Білорусь з Казахстаном.

За словами Олексія Михайличенка, його влаштує будь-який результат, окрім поразки. "З хорошою грою добитися результату більше шансів. Але за значущістю результат на першому місці. Тим більше, коли йде битва за перше місце", - сказав він.