Крауч з перших хвилин рватиме оборону української збірної
Так задумав Фабіо Капелло
|Фабіо Капелло
Окрім нападаючого "Портсмута", до збірної викликаний форвард "Астон Вілли" Габріель Агбонлахор, який замінить травмованого Даррена Бента.
"Він відчув біль сьогодні на тренуванні, - розповів Фабіо Капелло про травму Бента. - Тому я викликав до команди Агбонлахора, але з перших хвилин матч (з Україною) в атаці почне Крауч".
Англійці перед грою на "Вемблі" зазнають дефіциту форвардів: у товариському матчі з командою Словаччини в минулі вихідні пошкодження одержали Еміл Хескі і Карлтон Коул, а раніше з ладу вибули Джермейн Дефо і Дін Ештон.
Капелло зупинив свій вибір на Агбонлахорі, порівнявши його фізичні кондиції з Майклом Оуеном. "Він відмінно тренувався в останні дні, і я його вибрав, - зізнався італієць. - Але двері в збірну як і раніше відкриті для Оуена, як і для решти англійських гравців".
Капелло назвав Україну, яка поки що не знає поразок у відбірному циклі, "небезпечним суперником". "Вони грають на контратаках, і ми повинні діяти зібрано впродовж всієї зустрічі", - зазначив він.
Капелло вважає одним з найнебезпечніших у складі української команди Андрія Шевченка, якого добре знає по матчах за "Мілан". "Цього сезону він не так багато грає, але він завжди небезпечний у штрафній", - сказав тренер англійців.
У відбірній групі 6 англійці набрали максимальну кількість очок в 4 матчах - 12. Команди Хорватії й України набрали по 7 очок, але підопічні Олексія Михайличенка провели на матч менше (3).