Крауч з перших хвилин рватиме оборону української збірної

Головний тренер збірної Англії з футболу розкрив один свій секрет перед домашнім матчем відбірного туру ЧС-2010 проти команди України, заявивши, що поставить до стартового складу високорослого форварда Пітера Крауча, повідомляє Reuters.

Окрім нападаючого "Портсмута", до збірної викликаний форвард "Астон Вілли" Габріель Агбонлахор, який замінить травмованого Даррена Бента.

"Він відчув біль сьогодні на тренуванні, - розповів Фабіо Капелло про травму Бента. - Тому я викликав до команди Агбонлахора, але з перших хвилин матч (з Україною) в атаці почне Крауч".

Англійці перед грою на "Вемблі" зазнають дефіциту форвардів: у товариському матчі з командою Словаччини в минулі вихідні пошкодження одержали Еміл Хескі і Карлтон Коул, а раніше з ладу вибули Джермейн Дефо і Дін Ештон.

Капелло зупинив свій вибір на Агбонлахорі, порівнявши його фізичні кондиції з Майклом Оуеном. "Він відмінно тренувався в останні дні, і я його вибрав, - зізнався італієць. - Але двері в збірну як і раніше відкриті для Оуена, як і для решти англійських гравців".

Капелло назвав Україну, яка поки що не знає поразок у відбірному циклі, "небезпечним суперником". "Вони грають на контратаках, і ми повинні діяти зібрано впродовж всієї зустрічі", - зазначив він.

Капелло вважає одним з найнебезпечніших у складі української команди Андрія Шевченка, якого добре знає по матчах за "Мілан". "Цього сезону він не так багато грає, але він завжди небезпечний у штрафній", - сказав тренер англійців.

У відбірній групі 6 англійці набрали максимальну кількість очок в 4 матчах - 12. Команди Хорватії й України набрали по 7 очок, але підопічні Олексія Михайличенка провели на матч менше (3).

РІА “Новости”