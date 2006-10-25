Суркіс ще не визрів для переговорів

Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував інтерес свого клубу до персони авторитетного голландського тренера Ко Адріансе.

Джерелом останніх чуток про "Динамо" є італійський сайт calciomercato.com, який, посилаючись на неофіційні джерела з Голландії, повідомив про те, що київський клуб веде переговори з Ко Адріансе.

59-річний голландець, справжнє ім`я якого Джейкобсон Адріансе, став відомим в Україні півтора роки тому, коли на чолі скромного A3 "Алкмаар" пройшов в 1/8 фіналу Кубка УЕФА "Шахтар".

Зі своєю командою він дійшов до півфіналу, після чого склав повноваження і очолив португальський "Порту". Цього літа Ко Адріансе залишив Португалію внаслідок незгоди з політикою президента клубу, який відмовився купити потрібного йому форварда.

Повідомляється, що кандидатура Адріансе зараз є основною для "Динамо", оскільки протягом осені київському клубу відмовили такі відомі фахівці, як Марчелло Ліппі і Свен-Горан Ерікссон. "Це не відповідає дійсності, - сказав у вівторок, 24 жовтня, президент "Динамо" Ігор Суркіс. - Переговорів ми не ведемо. Можливо, ми повернемося до цього питання, але не зараз".

Корреспондент