Суркіс ще не визрів для переговорів
Можливо, до питання повернуться пізніше
Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував інтерес свого клубу до персони авторитетного голландського тренера Ко Адріансе.
Джерелом останніх чуток про "Динамо" є італійський сайт calciomercato.com, який, посилаючись на неофіційні джерела з Голландії, повідомив про те, що київський клуб веде переговори з Ко Адріансе.
59-річний голландець, справжнє ім`я якого Джейкобсон Адріансе, став відомим в Україні півтора роки тому, коли на чолі скромного A3 "Алкмаар" пройшов в 1/8 фіналу Кубка УЕФА "Шахтар".
Зі своєю командою він дійшов до півфіналу, після чого склав повноваження і очолив португальський "Порту". Цього літа Ко Адріансе залишив Португалію внаслідок незгоди з політикою президента клубу, який відмовився купити потрібного йому форварда.
Повідомляється, що кандидатура Адріансе зараз є основною для "Динамо", оскільки протягом осені київському клубу відмовили такі відомі фахівці, як Марчелло Ліппі і Свен-Горан Ерікссон. "Це не відповідає дійсності, - сказав у вівторок, 24 жовтня, президент "Динамо" Ігор Суркіс. - Переговорів ми не ведемо. Можливо, ми повернемося до цього питання, але не зараз".