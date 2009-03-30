Террі застерігає англійців: Шева гратиме за двох

Захисник збірної Англії Джон Террі вважає, що Андрій Шевченко може завдати неприємностей його команді (1 квітня збірна України гратиме проти англійців у відбірковому матчі ЧС-2010).

"У нього не дуже добре йшли справи в Челсі, проте він класний гравець і вміє відмінно використовувати можливості", - заявив екс-партнер нашого співвітчизника. - "Коли ви забуваєте про Шеву, він тут же використовує цю можливість. У нього відмінне відчуття гола і прекрасне уміння забивати, ми повинні бути дуже обережні, граючи проти нього. Він великий гравець для України".

"Коли він приїжджає в табір збірної, він відчуває серйозний тиск, тому на Вемблі у нього буде подвоєне бажання: довести щось Челсі і відмінно відіграти за свою національну команду".

Football.ua