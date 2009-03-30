Тренер збірної Англії вирішив проблему з нападаючими

Наставникові збірної Англії після поєдинку із словаками довелося вирішувати проблему з нападаючими.

Як відомо, одразу три форварди англійців дістали пошкодження в грі із Словаччиною. Серйозніше за всіх постраждав Карлтон Коул, який точно не псуватиме настрій нашої збірної в день сміху, а ось Пітер Крауч, швидше за все, зможе зіграти проти України.

Третій постраждалий, здоровань Еміль Хескі, вирушить на детальне обстеження до медиків для остаточного вердикту. Але Фабіо Капелло чекати не став, закликавши до національної команди нового нападника - Даррена Бента з Тоттенхема.

Італієць так пояснив свій вибір: "Майкл Оуен в останньому матчі зіграв лише 20 хвилин, цього недостатньо, щоб претендувати на місце в національній команді. Кандидатуру Кевіна Девіса ми теж не розглядали, зупинивши вибір на Бенті".

Що стосується Ріо Фердінанда, який пропустив матч із словаками, тут Капелло не став розкривати карти: "На даний момент ми не знаємо, чи допоможе нам Ріо у грі з Україною".

І насамкінець дон Фабіо дозволив собі пожартувати: "Вейн Руні може зіграти де завгодно, якщо у нас будуть проблеми на якійсь позиції, Вейн стане моїм джокером".

football.ua