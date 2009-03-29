Моуріньо: Англія - команда, яку варто боятися
20:02, 29 березня 2009Спорт
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Джеррард і Лемпард можуть ужитися
Наставник Інтеру поділився думкою про найближчого суперника збірної України.
"На папері Англія точно буде одним з фаворитів ЧС-2010 у ПАР, принамйні, вона входить до п`ятірки кращих збірних, - каже Жозе Моуріньо. - У англійців відмінний добір виконавців, яким керує один з найавторитетніших тренерів у світі. Англія - команда, яку варто боятися".
"Упевнений, Стівен Джеррард і Френк Лемпард можуть одночасно уживатися на полі, адже вони одні з кращих в своєму амплуа. Чи є в світі сильніший дует центральних хавбеків, ніж у збірної Англії? Я так не вважаю", - цитує football.ua.
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