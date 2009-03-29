Склад української збірної на ЧЄ із стрибків у воду

1-5 квітня в Турині (Італія) стартує Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України, зазначивши, що це перші змагання такого високо рівня після Олімпійських ігор, тому участь візьмуть найсильніші стрибуни континенту.

Українська команда провела останні підготовчі збори в Запоріжжі і 28 березня попрямувала до Турина у такому складі: Олена ФЕДОРОВА, Анна ПИСЬМЕНСЬКА, Ілля КВАША і Антон ЗАХАРОВ вестимуть боротьбу в стрибках з 3-метрового трампліну, Юлія ПРОКОПЧУК, Костянтин МІЛЯЄВ – з 10-метрової вишки. У цьому виді також виступатиме і Антон ЗАХАРОВ.

У синхронних стрибках із 3-метрового трампліну українські спортсмени будуть представлені бронзовими призерами Ігор XXIX Олімпіади в Пекіні Іллею КВАШОЮ та Олексієм ПРИГОРОВИМ.

Також українці візьмуть участь у змаганнях і в неолімпійських дисциплінах – стрибках з трампліну з 1-го метра – Олена ФЕДОРОВА, Марія ВОЛОЩЕНКО, Ілля КВАША, Дмитро МЕЖЕНСЬКИЙ.