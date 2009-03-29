Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу

Група 1

Мальта - Данія 0:3

Албанія - Угорщина 0:1

Португалія - Швеція 0:0

У групі лідирує Данія - 10 очок після чотирьох ігор, Угорщина 10 (5), Швеція 6 (4), Португалія 6 (5), Албанія 6 (6), Мальта 1 (5).

Наступні матчі - 1 квітня: Угорщина - Мальта, Данія - Албанія

Група 2 Люксембург - Латвія 0:4

Ізраїль - Греція 1:1

Молдова - Швейцарія 0:2

Швейцарія – з 10 очками в п`ятьох іграх приєдналась до лідерів групи, Греція - 10 (5) і Ізраїль 9 (5) зберегли розрив, Латвія 7 (5), Люксембург 4 (5), Молдова 1 (5).

Наступні матчі - 1 квітня: Латвія - Люксембург, Швейцарія - Молдова, Греція - Ізраїль

Група 3 Словенія - Чехія 0:0

Північна Ірландія - Польща 3:2

У групі лідирує Північна Ірландія - 10 очок після шістьох ігор, Словаччина 9 (4), Чехія і Словенія 8 (5), Польща 7 (5), Сан-Маріно 0 (5).

Наступні матчі - 1 квітня: Чехія - Словаччина, Польща - Сан-Маріно, П.Ірландія - Словенія

Група 4 Росія - Азербайджан 2:0

Уельс - Фінляндія 0:2

Німеччина - Ліхтенштейн 4:0

У групі лідирує Німеччина - 13 очок після п`яти ігор, Росія 9 (4), Фінляндія 7 (4), Уельс 6 (5), Азербайджан і Ліхтенштейн 1 (4).

Наступні матчі - 1 квітня: Ліхтенштейн - Росія, Уельс - Німеччина

Група 5 Вірменія - Естонія 2:2

Іспанія - Туреччина 1:0

Бельгія - Боснія і Герцеговина 2:4

У групі абсолютний лідер Іспанія - 15 очок після п`яти ігор, БіГ 9 (5), Туреччина 8 (5), Бельгія 7 (5), Естонія 2 (5), Вірменія 1 (5).

Наступні матчі - 1 квітня: Естонія - Вірменія, Туреччина - Іспанія, Боснія-Герцеговина - Бельгія

Група 6 Сьогодні матчі в цій групі не проводилися. Тому становище не змінилося: у групі абсолютний лідер Англія - 12 очок після чотирьох ігор, Україна 7 (3) , Хорватія 7 (4), Білорусь 3 (3), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (4).

Матчі відбудуться 1 квітня: Казахстан - Білорусь, Андорра - Хорватія, Англія - Україна

Група 7 Литва - Франція 0:1

Румунія - Сербія 2:3

У групі лідирує Сербія - 12 очок після п`яти ігор, Литва 9 (5), Франція 7 (4), Румунія і Австрія 4 (4), Фарери 1 (4).

Наступні матчі - 1 квітня: Австрія - Румунія, Франція - Литва

Група 8 Кіпр - Грузія 2:1

Ірландія - Болгарія 1:1

Чорногорія - Італія 0:2

У групі лідирує Італія - 13 очок після п`яти ігор, Ірландія 11 (5), Болгарія і Кіпр 4 (4), Чорногорія 2 (4), Грузія 2 (6).

Наступні матчі - 1 квітня: Болгарія - Кіпр, Грузія - Чорногорія, Італія - Ірландія

Група 9

Нідерланди - Шотландія 3:0

У групі лідирує Голландія - 12 очок після чотирьох ігор, Шотландія і Ісландія 4 (4), Македонія 3 (3), Норвегія 2 (3).

Наступні матчі - 1 квітня: Нідерланди - Македонія, Шотландія - Ісландія

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Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.

Фінал ЧС-2010 почнеться 11 червня і триватиме рівно місяць.