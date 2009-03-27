МЗС з'ясовує причини затримання Віталія Кличка

Міністерство закордонних справ України з`ясовує обставини і причини затримання 25 березня в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) чемпіона світу з боксу, лідера однієї з фракцій Київради Віталія КЛИЧКА.

Як повідомив УНІАН речник міністерства Василь КИРИЛИЧ, ця справа перебуває на особливому контролі МЗС.

За словами В.КИРИЛИЧА, сьогодні заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ запросив до МЗС Тимчасового повіреного у справах Німеччини в Україні. “Під час розмови постало питання про надання роз’яснень щодо причин затримання Віталія КЛИЧКА”, - повідомив В.КИРИЛИЧ.

Також Посольство України в Німеччині направило ноту МЗС ФРН із проханням надати пояснення з приводу обставин і причин затримання українського боксера. Генеральним консульством України у Франкфурті-на-Майні проведено низку зустрічей з представниками митних органів з метою з`ясування підстав для затримання В.КЛИЧКА.

Крім того, за інформацією В.КИРИЛИЧА, директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій ПОГОРЄЛЬЦЕВ провів телефонну розмову з В.КЛИЧКОМ для уточнення обставин, за яких відбулося його затримання.

Як повідомляли ЗМІ, 25 березня в аеропорту Франкфурта-на-Майні митники запитали боксера про те, звідки у нього годинник фірми «IWC» і чи перевищує його вартість ?1000. Спортсмен повідомив, що одержав його як нагороду на врученні премії «Laureus» два роки тому.

В результаті цей годинник і сумка були конфісковані. В.КЛИЧКО заявив про намір подати на німецьких митників до суду.