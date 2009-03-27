Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмінив всесвітню естафету олімпійського вогню перед Олімпійськими іграми. Тепер естафета вогню проходитиме тільки на території країни, яка приймає Олімпіаду. Виконавчий директор МОК Жільбер Феллі пояснив це рішення міркуваннями безпеки, повідомляє Лента.руз посиланням на ВВС News.

Вперше всесвітня естафета олімпійського вогню була проведена перед Іграми 2004 року в Афінах. За словами Феллі, вже після тієї естафети в МОК дійшли висновку, що такі заходи краще проводити тільки на території країни - господині Олімпіади.

Проте організатори Олімпіади-2008 в Пекіні також висловили бажання провести всесвітню естафету, і МОК пішов їм назустріч. Проведення естафети супроводжувалося численними акціями протесту. Більшість учасників цих акцій протестували проти політики Китаю в Тибеті і проти порушень прав людини в цьому регіоні.

Найбільш серйозними були безпорядки під час етапів всесвітньої естафети олімпійського вогню в Парижі, Лондоні і Сан-Франциско. В ході паризького етапу естафети протестувальникам вдалося кілька разів згасити олімпійський вогонь.

Відзначимо, що організатори Олімпіади 2012 року в Лондоні ще в кінці липня 2008 року заявили, що вони не планують проводити всесвітню естафету олімпійського вогню.