Київське ”Динамо” може очолити голландець (фото)

Новим головним тренером українського футбольного клубу "Динамо" (Київ) може стати голландець Ко Адріансе (Andriaanse). Керівництво команди розглядає можливість заміни нинішнього наставника Анатолія Дем`яненка після провального виступу динамівців у груповому турнірі Ліги чемпіонів (три поразки з великим рахунком), повідомляє Лента.ру.

Адріансе вже третій за ліком тренером, кандидатура якого розглядається керівниками "Динамо". Раніше працювати з київською командою відмовилися Свен-Еран Ерікссон і Марчелло Ліппі, які на останньому чемпіонаті світу очолювали відповідно збірні Англії і Італії.

Що стосується Адріансе, то до голландського наставника інтерес проявляє також мюнхенська "Баварія", яка в останньому матчі чемпіонату Німеччини зазнала поразки від свого принципового суперника "Вердера".

Видання football.ua повідомляє подробиці біографії тренера. Джейкобсон ("Ко") Адріансе народився в Амстердамі 1947 року. З 1964 по 1970 роки грав у клубі "Де Вольовейкерс", а потім стільки ж років провів в "Утрехті". Кар`єру Ко закінчив у віці 29 років.

Зате вже через три роки він розпочав тренерську діяльність. "Зівермееувен" (1979-1983), АЗ (скаути і молодь) (1985-1985), "Зволле" (1985-1989), "Ден Хааг" (1989-1993), молодь "Аякса" (1993-1998), "Віллем II" (1998-2000), "Аякс" (2000-2002), АЗ (2002-2005), "Порту" (2005/2006).

З скромним "Віллемом II" Адріансе виходив у груповий турнір Ліги чемпіонів в сезоні 1999/2000. Проте найбільшої популярності голландський фахівець добився з алкмаарським АЗ, коли вивів його до півфіналу Кубка УЄФА і підняв команду на рівень сильних команд Голландії.

У "Порту" Адріансе виграв чемпіонський титул в першому ж своєму сезоні.

На початку серпня Адріансе звільнився з "Порту", тому що президент не виконав його вимогу і не купив центрального нападаючого, який, еа думку тренера був потрібний команді.

У всіх своїх клубах голландець волів грати з схемою 4-3-3 і вимагав від підопічних “красивого атакуючого футболу”.

Нагадаємо, що в груповому етапі Ліги чемпіонів - 2006/07 київське "Динамо" програло всі три матчі із загальною різницею забитих і пропущених м`ячів 2:12. У першому турі кияни поступилися "Стяуа" (1:4), в другому "Реалові" (1:5), а в третьому - "Ліону" (0:3).