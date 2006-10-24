Київське ”Динамо” може очолити голландець (фото)
Керівництво команди розглядає можливість заміни
Новим головним тренером українського футбольного клубу "Динамо" (Київ) може стати голландець Ко Адріансе (Andriaanse). Керівництво команди розглядає можливість заміни нинішнього наставника Анатолія Дем`яненка після провального виступу динамівців у груповому турнірі Ліги чемпіонів (три поразки з великим рахунком), повідомляє Лента.ру.
Адріансе вже третій за ліком тренером, кандидатура якого розглядається керівниками "Динамо". Раніше працювати з київською командою відмовилися Свен-Еран Ерікссон і Марчелло Ліппі, які на останньому чемпіонаті світу очолювали відповідно збірні Англії і Італії.
Що стосується Адріансе, то до голландського наставника інтерес проявляє також мюнхенська "Баварія", яка в останньому матчі чемпіонату Німеччини зазнала поразки від свого принципового суперника "Вердера".
Видання football.ua повідомляє подробиці біографії тренера. Джейкобсон ("Ко") Адріансе народився в Амстердамі 1947 року. З 1964 по 1970 роки грав у клубі "Де Вольовейкерс", а потім стільки ж років провів в "Утрехті". Кар`єру Ко закінчив у віці 29 років.
Зате вже через три роки він розпочав тренерську діяльність. "Зівермееувен" (1979-1983), АЗ (скаути і молодь) (1985-1985), "Зволле" (1985-1989), "Ден Хааг" (1989-1993), молодь "Аякса" (1993-1998), "Віллем II" (1998-2000), "Аякс" (2000-2002), АЗ (2002-2005), "Порту" (2005/2006).
З скромним "Віллемом II" Адріансе виходив у груповий турнір Ліги чемпіонів в сезоні 1999/2000. Проте найбільшої популярності голландський фахівець добився з алкмаарським АЗ, коли вивів його до півфіналу Кубка УЄФА і підняв команду на рівень сильних команд Голландії.
У "Порту" Адріансе виграв чемпіонський титул в першому ж своєму сезоні.
На початку серпня Адріансе звільнився з "Порту", тому що президент не виконав його вимогу і не купив центрального нападаючого, який, еа думку тренера був потрібний команді.
У всіх своїх клубах голландець волів грати з схемою 4-3-3 і вимагав від підопічних “красивого атакуючого футболу”.
Нагадаємо, що в груповому етапі Ліги чемпіонів - 2006/07 київське "Динамо" програло всі три матчі із загальною різницею забитих і пропущених м`ячів 2:12. У першому турі кияни поступилися "Стяуа" (1:4), в другому "Реалові" (1:5), а в третьому - "Ліону" (0:3).