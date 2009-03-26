Динамівці зіграють на трьох континентах

Найближчий тиждень у світовому футболі пройде під знаком матчів національних та молодіжних збірних. Більше половини гравців першої команди «Динамо» викликані до розташування збірних трьох континентів, відзначає прес-служба клубу.

Як раніше повідомлялося, в матчі збірних Англії та України, який відбудеться в Лондоні 1-го квітня, Олексій Михайличенко розраховує на шістьох представників «біло-синіх». Це воротар Станіслав Богуш, захисники Тарас Михалик та Віталій Мандзюк, півзахисник Олександр Алієв, нападники Артем Мілевський та Артем Кравець.

Суперник збірної України у відбірковій групі Кубка світу-2010 команда Хорватії також проведе свій матч 1-го квітня, проти Андорри. Динамівець Огнєн Вукоєвич вже прибув до тренувального табору своєї команди.

Наставник збірної Сербії Радомир Антич у поєдинку проти Румунії розраховує на Мілоша Нінковича. Втім, участь динамівця у важливому матчі під питанням. У понеділок у грі чемпіонату України проти «Арсеналу» Мілош забив ногу і достроково залишив поле. Обстеження в лікарні серйозних проблем у Нінковича не виявило, однак певний час гравцю доведеться тренуватися за індивідуальною програмою. Подивимось, чи встигне серб відновитися до 28-го березня.

Два виїзних матчі на півночі Європи в рамках відбору Кубка світу проведе Фінляндія. Роман Єременко є ключевим півзахисником збірної, на нього тренери покладають великі надії в поєдинках з Уельсом і Норвегією.

Не маючи ігрової практики в «Динамо», Максим Шацьких сповнений бажанням знову нагадати про себе в матчах за збірну. Узбекистан у відбіркових матчах Кубка світу-2010 зустрінеться 28-го березня з Катаром і 1-го квітня з Австралією.

Іграми зі збірними Габону і Алжиру в черговому раунді кваліфікації Марокко продовжить шлях до фінального турніру Кубка світу. Як завжди, тренери «Атлаських Левів» можуть розраховувати на допомогу Бадра Ель Каддурі.

Пропустить черговий матч збірної Гвінеї Ісмаель Бангура. Нападник залишився в Києві, де має наміри серйозно попрацювати на тренуваннях і повернути місце в стартовому складі «Динамо».

Наставник молодіжної збірної України Павло Яковенко для підготовки до товариських матчів з командами Сербії та Північної Ірландії, які відбудуться 27-го і 31-го березня відповідно, включив вісім гравців «Динамо». Це воротар Олександр Рибка і Артем Кичак, захисники Андрій Сахневич, Євген Новак і Вадим Родіна, півзахисник Микола Морозюк, нападники Роман Зозуля і Андрій Ярмоленко.