Найближчий суперник ”Динамо” у Лізі Чемпіонів втрачає лідерів

Найближчий суперник "Динамо" у Лізі Чемпіонів ліонський "Олімпік" за тиждень зазнав уже другої серйозної кадрової втрати.

Розгром "Марселя" на його полі (4:1) не обійшовся для "Ліона" без неприємностей.

Вже на 27-ій хвилині поєдинку провідний форвард чемпіонів Франції Фред зазнав травми стегна і залишив поле.

За попередніми даними, бразильський нападаючий буде поза грою протягом 6-8 тижнів.

Крім того, стало відомо, що в матчі з "Марселем" травмувався ще один форвард "Ліона" - Малуда, який через пошкодження ахіллового сухожилля пропустить три тижні.

Таким чином, ані Фред, ані Малуда не зіграють у матчі наступного туру Ліги Чемпіонів проти київського "Динамо". Нагадаємо, що цей поєдинок відбудеться 1-го листопада в Ліоні.

Корреспондент