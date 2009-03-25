У спекотному Лос-Анджелесі почався чемпіонат світу з фігурного катання
12:13, 25 березня 2009Спорт
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Українці поки не дуже тішать
В американському Лос-Анджелесі розпочався чемпіонат світу з фігурного катання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, після обов’язкового танцю українці Ганна ЗАДОРОЖНЮК - Сергій ВЕРБИЛО із сумою 30.34 бали посідають 15-е місце з 30 танцювальних дуетів. Лідерство захопили росіяни Оксана ДОМНІНА - Максим ШАБАЛІН (40.77).
Відкатали і свої короткі програми пари. Після першого змагального дня Тетяна ВОЛОСОЖАР - Станіслав МОРОЗОВ посідають 6-у сходинку із сумою 64.10 балів. На першій позиції розташувалися Альона САВЧЕНКО - Робін ШОЛКОВИ з Німеччини. Їх програму судді оцінили у 72.30.
Незважаючи на літню погоду, що зараз стоїть в місті, на якість льоду у фігуристів нарікань немає.
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