У спекотному Лос-Анджелесі почався чемпіонат світу з фігурного катання

В американському Лос-Анджелесі розпочався чемпіонат світу з фігурного катання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, після обов’язкового танцю українці Ганна ЗАДОРОЖНЮК - Сергій ВЕРБИЛО із сумою 30.34 бали посідають 15-е місце з 30 танцювальних дуетів. Лідерство захопили росіяни Оксана ДОМНІНА - Максим ШАБАЛІН (40.77).

Відкатали і свої короткі програми пари. Після першого змагального дня Тетяна ВОЛОСОЖАР - Станіслав МОРОЗОВ посідають 6-у сходинку із сумою 64.10 балів. На першій позиції розташувалися Альона САВЧЕНКО - Робін ШОЛКОВИ з Німеччини. Їх програму судді оцінили у 72.30.

Незважаючи на літню погоду, що зараз стоїть в місті, на якість льоду у фігуристів нарікань немає.