Шахтар вирушає до Туреччини

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) проведе два товариські матчі в Туреччині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, головний тренер "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ вирішив задіяти в цих матчах футболістів, не заявлених за свої національні збірні.

Клубом досягнуті домовленості про ігри з командами «Денізліспор» і «Сивасспор», які виступають у турецькій Суперлізі. Матчі заплановані на 28 і 30 березня.

30 березня "Шахтар" повернеться в Донецьк.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в Лондоні збірна України проведе відбірковий матч Чемпіонату світу з футболу 2010 року проти збірної Англії. На тренувальні збори напередодні матчу викликані 7 гравців "Шахтаря".