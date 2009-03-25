Михайличенко: в світі вже немає команд, які не можна обіграти

Головний тренер збірної України Олексій Михайличенко поділився своїми думками про майбутній матч з національною командою Англії в рамках відбірного турніру чемпіонату світу-2010.

"Ми розуміємо, яким є рівень суперника, але в світі вже немає команд, які не можна обіграти. Якщо Україна хоче бути на світових форумах, треба грати і перемагати і на "Вемблі". Якщо не буде такої віри, чогось добитися буде важко. Якщо ми зможемо виконати задумане, результат прийде.

Яка роль Шевченка в команді тепер? Андрій дуже мало грав цього року, були травми, погані ігри, але його величезний досвід і бажання неоціненні. Той же Кравець зможе краще рости поряд з Шевченком. Сплав досвіду і молодості - це не просто слова", — цитує Михайличенка Чемпионат.ру