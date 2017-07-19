Два спортсмени з Житомирщини здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Так, Владислав Мазур став чемпіоном Європи зі стрибків у довжину та виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу, а Віктор Лонський здобув бронзову нагороду зі стрибків у висоту.

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За словами начальника управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлани Гресь., «у змаганнях взяли участь двоє спортсменів із Житомирської області, вихованці тренера Ігоря Лонського – Владислав Мазур та Віктор Лонський, які показали високі результати та зайняли призові місця. Чемпіонат серед молоді до 23 років проходив з 13 по 17 липня у польському місті Бидгоші»..

Мазур став чемпіоном Європи зі стрибків у довжину з результатом 8,04 м та виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу, а Лонський здобув бронзову нагороду зі стрибків у висоту з результатом 2,24м.