Два спортсмени з Житомирщини здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики
У змаганнях взяли участь двоє спортсменів із Житомирської області - Владислав Мазур та Віктор Лонський.
Два спортсмени з Житомирщини здобули призові місця на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.
Так, Владислав Мазур став чемпіоном Європи зі стрибків у довжину та виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу, а Віктор Лонський здобув бронзову нагороду зі стрибків у висоту.
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За словами начальника управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлани Гресь., «у змаганнях взяли участь двоє спортсменів із Житомирської області, вихованці тренера Ігоря Лонського – Владислав Мазур та Віктор Лонський, які показали високі результати та зайняли призові місця. Чемпіонат серед молоді до 23 років проходив з 13 по 17 липня у польському місті Бидгоші»..
Мазур став чемпіоном Європи зі стрибків у довжину з результатом 8,04 м та виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу, а Лонський здобув бронзову нагороду зі стрибків у висоту з результатом 2,24м.