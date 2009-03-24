Ліверпуль заломив за Вороніна 4 мільйони фунтів

Англійський "Ліверпуль" готовий продати Андрія Вороніна за 4 мільйони фунтів стерлінгів. Про це повідомляє tribalfootball.com, зазначаючи, що в Англії помітили вдалу гру українського нападника за берлінську "Герту", де Воронін грає в оренді.

Нагадаємо, у цьому сезоні німецької бундесліги Воронін відзначився одинадцять разів.

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