Тимошенко вважає блискучою перемогу Віталія Кличка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українського боксера Віталія КЛИЧКА з перемогою у двобої з кубинським боксером.

Текст привітання Ю.ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

“Я щиро вітаю Віталія КЛИЧКА з черговою блискучою перемогою на рингу. Віталій знайшов в собі волю та мужність повернутися до Великого Боксу. І як повернутися! Сьогодні вже, здається, ні в кого немає сумнівів, що у світовому боксі встановився Український Абсолютизм – ніхто не може здолати двох Українських Братів. І цим пишається Україна!”, – йдеться у привітанні.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, брати КЛИЧКИ настільки привчили до своїх перемог, що їх черговий тріумф сприймається як належне і не викликає жодних сенсацій. “Тому я дуже хочу, щоб усі пам’ятали, що за цією показною легкістю та невимушеністю перемог стоять надтяжка праця, надлюдська наполегливість та залізна воля”, - підкреслила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала В.КЛИЧКУ успіхів та нових звершень. “Гадаю, що Ви з братом робите для міжнародної слави України більше, ніж усі політики разом узяті. Я дякую Вам за це. Коли я бачу ваші успіхи, я ще більше переконуюсь: Україна – сильна, Україна – нездоланна!”, – йдеться у привітанні Ю. ТИМОШЕНКО на ім’я В. КЛИЧКА.

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИЧКО 21 березня переміг Х.К.ГОМЕСА у бої на захист титулу чемпіона світу в супервазі за версією WBC. У 9-му раунді суддя припинив бій за явною перевагою українського боксера (технічним нокаутом).