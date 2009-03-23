Тренер збірної Англії з футболу назвав гравців на матч з Україною (список)

Головний тренер національної збірної Англії з футболу Фабіо КАПЕЛЛО оприлюднив список із 24-х гравців, які готуватимуться до товариського матчу 28 березня проти Словаччини, а також до відбірного поєдинку ЧС-2010 1 квітня проти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу, вперше у цьому році запрошення до збірної отримали ключові англійські футболісти Стівен ДЖЕРРАРД та Уейн РУНІ, які нещодавно відновилися після травм.

Обидві зустрічі відбудуться на лондонській арені «Уемблі». Суботня гра зі словаками почнеться о 19.15 за київським часом, а початок гри у середу, 1 квітня, за участю підопічних Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА − о 22.00. Нагадаємо, що англійська команда, маючи в своєму активі 12 очок із 12-ти можливих, очолює шосту відбірну групу ЧС-2010. Хорватія та Україна набрали по 7 балів, однак українці зіграли на один матч менше.

Склад збірної Англії:

Воротарі: Роберт ГРІН («Вест Хем»), Девід ДЖЕЙМС («Портсмут»), Бен ФОСТЕР («Манчестер Юнайтед»).

Захисники: Метью АПСОН («Вест Хем»), Лейтон БЕЙНС, Філ ЯГЕЛКА, Джолеон ЛЕСКОТТ (усі − «Евертон»), Глен ДЖОНСОН («Портсмут»), Ледлі КІНГ («Тоттенхем»), Ешлі КОУЛ, Джон ТЕРРІ (обидва − «Челсі»), Ріо ФЕРДІНАНД («Манчестер Юнайтед»).

Півзахисники: Гарет БАРРІ («Астон Вілла»), Девід БЕКХЕМ («Мілан», Італія), Стюарт ДАУНІНГ («Міддлсбро»), Стівен ДЖЕРРАРД («Ліверпуль»), Майкл КАРРІК («Манчестер Юнайтед»), Френк ЛЕМПАРД («Челсі»), Арон ЛЕННОН («Тоттенхем»), Шон РАЙТ-ФІЛЛІПС («Манчестер Сіті»).

Нападаючі: Карлтон КОУЛ («Вест Хем»), Пітер КРАУЧ («Портсмут»), Уейн РУНІ («Манчестер Юнайтед»), Еміл ХЕСКІ («Астон Вілла»).