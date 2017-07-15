У Житомирі відбувся ІІ Всеукраїнський турнір з плавання "TETERIV OPEN"

У Житомирі сьогодні відбувся ІІ Всеукраїнський турнір з плавання «TETERIV OPEN», повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради. Як зазначається у повідомленні, понад 150 спортсменів зі всієї України взяли участь у ІІ Всеукраїнському турнірі «TETERIV OPEN» та Кубку Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів «мастерс» серед спортсменів категорії «мастерс» на відкритій воді, що відбувся 15 липня у міському гідропарку.

У відкритті змагань взяли участь секретар міської ради Наталія Чиж, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук, ініціатор турніру і президент клубу «Житомир-мастерс»Ігор Кухарєв та головний суддя турніру, Заслужений тренер України Наталія Кирилович.

Читайте також100 юних спортсменів у Житомирі змагаються у змішаних єдиноборствах

«Я хочу подякувати всім учасникам за те, що ви не є байдужі до розвитку та активної популяризації здорового способу життя», - привітала учасників турнірі секретар Житомирської міської ради.

«Для нашого міста досить важливим є розвиток водних видів спорту. І ми дуже раді, щ з кожним роком до турніру долучається все більше учасників з різних куточків України», - зазначила Ірина Ковальчук

У турнірні взяли участь спортсмени віком від 10 до 75 років. Крім того, до турніру долучились Костянтин Щеглов – рекордсмен Європи та світу в естафетному плаванні, вікової категорії «мастерс» 60+, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України, Заслужений тренер України та Сергій Фесенко – олімпійський чемпіон 1980 року, Заслужений майстер спорту України.

Програма турніру складалась з декількох запливів на відкритій воді.