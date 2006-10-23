Сенсація 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Вчора донецький «Шахтар» зазнав першої поразки в сезоні, поступившись на своєму полі київському «Арсеналу» - 0:1.

Це стало головною сенсацією не тільки 11-го туру, але поки що і всього чемпіонату.

Донецький клуб опустився на другий рядок турнірної таблиці. А одноосібним лідером стало київське «Динамо», яке позавчора в Києві обіграло «Сталь» з Алчевська, - 3:1.

Примітно, що ФК «Арсенал» зараз переживає не найкращі свої часи, оскільки київська влада вирішила відмовитися від володіння, а отже й від фінансування клубу, що знаходиться у комунальній власності столиці. 80% акцій клубу нині виставлено на торги, і поки невідомо, хто ж захоче придбати ФК «Арсенал».

Мабуть цією обставиною і пояснюється настрій канонірів на гру з лідером чемпіонату – адже товар свій потрібно показувати і лицем, і грою.

Обком