Капелло викликав Бекхема на матч проти збірної України

Півзахисник "Мілана" Девід Бекхем потрапив у число 24 футболістів, які готуватимуться у складі збірної Англії до відбірного матчу з українцями, повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу Англії.

Перед лондонським матчем зі збірною України (1 квітня) там же, на "Вемблі", підопічні Фабіо Капелло проведуть товариську зустріч проти команди Словаччини (28 березня). Якщо 33-річний Бекхем вийде на поле в обох іграх, то він доведе загальну кількість матчів за національну збірну до 110.

Вперше під прапори національної команди покликали захисника "Евертона" Лейтона Бейнса. Аарон Леннон, півзахисник "Тоттенхема", який демонструє в останні місяці відмінний футбол, повертається у збірну майже через два роки. Несподіваним виглядає запрошення його одноклубника Ледлі Кінга: центральний захисник уникає додаткових фізичних навантажень із-за хронічної травми коліна.

Збірна Англії поки йде без втрат у відбірковому циклі до чемпіонату світу-2010, вигравши всі чотири матчі у своїх суперників по шостій групі з загальним рахунком 14:3.

РІА "Новости"