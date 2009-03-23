Кличко пояснив, чому не хоче битися з Маскаєвим

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі українець Віталій Кличко, котрий технічним нокаутом у 9 раунді переміг кубинця Хуана Карлоса Гомеcа, в черговий раз назвав неправдою слова Олега Маскаєва, що він ще в любителях нокаутував Кличка-старшого.

Також Кличко розповів, чому він не збирається проводити бій з Маскаєвим.

"Маскаєв програв нокаутом Кірку Джонсону, а я того нокаутував. Маскаєв програв нокаутом Самуелю Пітеру, а я того теж послав у нокаут. Тепер він хоче програти нокаутом мені. А мені не цікавий цей бій. Ні мені особисто, ні телебаченню. Американський телеканал HBO відмовився купувати цей двобій. І в даному випадку виникають проблеми. Тому що всі експерти розуміють, що двобій Кличко-Маскаєв не мав би належної напруги", - Кличко.

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