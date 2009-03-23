Французькі суперники Шахтаря і Динамо провели чергові матчі

Суперники Динамо і Шахтаря в Кубку УЄФА провели чергові матчі в своїй національній першості. За дев`ять ігор до завершення чемпіонату Франції Марсель і ПСЖ ведуть боротьбу за призові місця. Напередодні зустрічі з донецькими знайомими вирішив нагадати про себе Брандао. Натомість парижанам блиснути не вдалося.

Марсель - Нант 2:0 (Сівеллі 54, Брандао 59)

Тулуза - ПСЖ 4:1 (Бергунью 6, Жиньяк 40, Сіссоко 44, Браатен 81 - Мабьяла 71).