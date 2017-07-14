Кубок України з легкої атлетики скасовано

Кубок України з легкої атлетики, який повинен був пройти 25 липня, скасовано.

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Про це повідомляє Федерація легкої атлетики.

Таке рішення ухвалили за заявою департаменту змагань Федерації і департаменту збірних команд Федерації.

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в березні 2017 року українка Олеся Повх посіла друге місце, а спортсменки Марина Килипко, Юлія Левченко і Сергій Нікіфоров завоювали бронзові нагороди.