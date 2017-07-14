Кубок України з легкої атлетики скасовано
03:34, 14 липня 2017Спорт
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Таке рішення ухвалили за заявою департаменту змагань Федерації і департаменту збірних команд Федерації.
Кубок України з легкої атлетики повинен був пройти 25 липня / uaf.org.ua
Кубок України з легкої атлетики, який повинен був пройти 25 липня, скасовано.
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Про це повідомляє Федерація легкої атлетики.
Таке рішення ухвалили за заявою департаменту змагань Федерації і департаменту збірних команд Федерації.
На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в березні 2017 року українка Олеся Повх посіла друге місце, а спортсменки Марина Килипко, Юлія Левченко і Сергій Нікіфоров завоювали бронзові нагороди.
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