Кличко: після шостого раунду почав втрачати терпіння

Чемпіон світу у суперважкій ваговій категорії за версією WBC Віталій Кличко відстояв учора свій титул. Бій проти Хуан Карлоса Гомеса завершився у дев`ятому раунді. Після бою Кличко розповів про свої враження від поєдинку. Кличко заявив, що в наступному бою він хоче зустрітися з Миколою Валуєвим, володарем титулу чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

"Я добре знав Гомеса, і мені було зрозуміло, що це буде нелегко. Після шостого раунду я почав втрачати терпіння. Я розумів, що супротивник видихався і не зможе довго протриматися. Тепер я хочу завоювати єдиний титул, який вислизнув від нашої сім`ї, - цитує Кличка ВВС.

Також стало відомо, що напередодні бою за звання чемпіона світу за версією WBC в німецькому Штутгарті на 74-му році життя помер віце-президент Всесвітньої боксерської ради росіянин Едмунд Ліпінський. Про це повідомили в маркетинговому агентстві Кличко Менеджмент Груп.

У суботу вранці Ліпінський відчув себе зле і знепритомнів, його забрали до лікарні, де він і помер, не приходячи до тями. Точні причини смерті поки не повідомляються.

"Газета.ua"