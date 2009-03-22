Гомес про поєдинок з Кличком: мене побив справжній велетень

Кубинець Хуан Карлос Гомес, який 21 березня зазнав поразки від чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка, заявив, що зробив на рингу все можливе, і вибачився перед своєю донькою.

"Я зробив усе можливе. Віталій прагнув нокаутувати мене в першому раунді, але у нього це не вийшло. Але він великий чемпіон і провів відмінний бій. Сьогодні я розраховував, що вистою всі 12 раундів. Але, на жаль, не вийшло. Проте, я набув безцінного досвіду. Я люблю бокс і, якщо Віталій захоче знову зустрітися зі мною, не відмовлюся.

Пробач мене, доню! Однокласники, особливо хлопчики, говорили дочці, що Віталій поб`є мене. Я ж обіцяв їй, що такого не станеться, але не дотримав слова. Але моя дівчинка вже велика, їй одинадцять років, і сподіваюся, вона зрозуміє. Адже її батька побив справжній велетень", — цитує Гомеса Sportbox.ru.

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