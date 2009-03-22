Віталій Кличко здобув 37-му перемогу на професійному ринзі

Український боксер Віталій КЛИЧКО сьогодні вночі в німецькому Штутгарті захистив звання чемпіона світу за версією WBC, достроково перемігши кубинця Хуана Карлоса ГОМЕСА.

Бій завершився в 9-му раунді, коли рефері в рингу зупинив поєдинок: кубинець перестав захищатися після затяжної атаки українця.

Для 37-річного В.КЛИЧКА ця перемога стала 37-ю на професійному ринзі (36-ю достроковою) при двох поразках. У послужному списку 35-річного Х.К.ГОМЕСА на прізвисько "Чорна пантера" залишилися 44 перемоги, але тепер уже в 47 поєдинках.