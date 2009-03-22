Кличко захистив звання чемпіона світу (додані фото)

Віталій Кличко захистив звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією Світової боксерської ради (WBC), перемігши кубинця Хуана Карлоса Гомеса.

Бій почався активними діями Гомеса, лише в четвертому раунді Віталій пристосувався до суперника, активізувався і перехопив ініціативу. Гомес кілька разів падав після потужних атак, ходив у “гроггі”, але двічі встиг протриматися до гонгу.

У другому-третьому раунді Гомес отримав глибоке розсічення повіки, у шостому кров потекла на лоб Кличкові з-під волосся.

Обидва боксери мали вигляд дуже втомлений, під час клінчів українець важко дихав, зазначає оглядач газети Сегодня.

У восьмому раунді Гомесу вистачало сил тільки, щоб не втрачати свідомості під ударами, Кличко прагнув закінчити бій, з довгих рук діставав суперника і коли той відходив, і коли намагався тримати захист.

У дев`ятому раунді суддя зняв очко Віталієві, вважаючи зіткнення головами умисним. Кубинець на секунду підбадьорився, але одразу одержав останній сильний удар, почав тікати, повернувшись спиною, але Кличко добивав його і з-за спини. У цей момент рефері ухвалив бій зупинити.

Одразу після бою Віталій подякував всім глядачам за підтримку, відзначив високий клас Хуана Карлоса Гомеса. За словами чемпіона, саме тому бій був такий складний, що йому не вдалося швидко відчути дистанцію і знайти слабкі сторони претендента. Наприкінці ще раз викликав на поєдинок Миколу Валуєва.

Кубинський боксер коментуючи поразку, вибачився перед донькою. «Я не зміг дотримати свого слова. Прошу вибачення у моєї доньки, – сказав він. – Іноді один програє, іноді один виграє. У той ключовий момент я нічого вже не бачив і не міг далі боксувати».

Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій категорії, експерт німецького телеканалу RTL, Луан Краснічі вважає, що «Гомес програв, але показав, що Кличко вразливий і його можна бити... Головний козир Кличка – його габарити. Якщо техніка не працює, як в минулому бою, українець перемагає грубою силою», – наводить його слова сайт Спорт.ру.

Фото AP, AFP, Reuters