Результати 30-го туру англійської Прем'єр-ліги

22:42, 21 березня 2009
Спорт
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"Подвійний збій" у лідерів

Закінчилися сьогоднішні матчі 30-го туру англійської Прем`єр-ліги

Портсмут - Евертон 2:1 (Крауч 22, 75 - Бейнс 4)

Тоттенхем - Челсі 1:0 (Модрич 50)

Фулхем - МЮ 2:0 (Мерфі 18 пен., Гера 87)

Блекберн - Вест Хем 1:1 (Ендрюс 51 - Нобл 35)

Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Шитту 82 автогол - Тейлор 67)

Сток Сіті - Міддлсбро 1:0 (Шоукросс 84)

Ньюкасл - Арсенал 1:3 (Мартінс 59 - Бендтнер 57, Діабі 64, Насрі 67)

Завтра тур закінчиться матчами

Віган - Халл Сіті

Манчестер Сіті - Сандерленд

Ліверпуль - Астон Вілла

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