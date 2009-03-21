Результати 30-го туру англійської Прем'єр-ліги
22:42, 21 березня 2009Спорт
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"Подвійний збій" у лідерів
Закінчилися сьогоднішні матчі 30-го туру англійської Прем`єр-ліги
Портсмут - Евертон 2:1 (Крауч 22, 75 - Бейнс 4)
Тоттенхем - Челсі 1:0 (Модрич 50)
Фулхем - МЮ 2:0 (Мерфі 18 пен., Гера 87)
Блекберн - Вест Хем 1:1 (Ендрюс 51 - Нобл 35)
Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Шитту 82 автогол - Тейлор 67)
Сток Сіті - Міддлсбро 1:0 (Шоукросс 84)
Ньюкасл - Арсенал 1:3 (Мартінс 59 - Бендтнер 57, Діабі 64, Насрі 67)
Завтра тур закінчиться матчами
Віган - Халл Сіті
Манчестер Сіті - Сандерленд
Ліверпуль - Астон Вілла
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