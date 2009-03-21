Результати 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро рятує гру

Закінчилися сьогоднішні матчі 21-го туру Чемпіонату України з футболу. Зоря - Чорноморець 2:1 (Жуніор 35, Курілов 79 - Діденко 28) ФК Львів - Металург З 1:2 (Романюк 39 - Аржанов 15, Невмивака 89) Дніпро - Карпати 1:0 (Калініченко 90+1) Нагадаємо, що вчора зіграно матч Таврія - Металург Д 4:1 (Любенович 19, Ковпак 39, 57 пен., 66 - Коритько 7) Тур закінчиться матчами ФК Харків - Кривбас, Шахтар - Ворскла (22 березня) і Динамо - Арсенал (23 березня). Матч Іллічівець - Металіст перенесений на 20 травня.

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