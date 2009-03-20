Віталій Кличко важчий Гомеса на 8,5 кг

Український боксер Віталій Кличко виявився важчим за свого суперника в майбутньому бою - кубинського боксера, претендента на звання чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі - Хуана Карлоса Гомеса на 8,5 кг (відповідно, 113 проти 104,5 кг) повідомляє офіційний сайт братів Кличків.

Поєдинок суперважкоатлетів Кличко - Гомес відбудеться 21 березня в Штутгарті.