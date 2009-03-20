Голи Шахтаря у ворота москвичів (відео)

Як повідомляв УНІАН, вчора після перемоги над московськими армійцями донецький «Шахтар» уперше в своїй історії пробився до чвертьфіналу Кубка УЄФА. Матч у відповідь 1/8 в Донецьку завершився з рахунком 2:0 на користь гірників (загальний підсумок двох зустрічей – 2:1).

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Сьогодні ж визначився суперник донеччан у наступному колі – це марсельський Олімпік. Матчі призначені на 9 і 16 квітня. Особлива інтрига полягає в тому, що у разі успіху, в півфіналі Шахтар може зустрітися зі своїм непримиренним суперником – київським «Динамо».