Гол Шевченка вивів ”Челсі” в лідери

Найдорожчий новачок "Челсі" нинішнього міжсезоння українець Андрій Шевченко перервав свою безгольову серію у складі лондонського клубу. Після дев`яти матчів без забитих м`ячів він відзначився у зустрічі дев`ятого туру з "Портсмутом".

На 55-ій хвилині українець після передачі Ар’єна Роббена відправив м`яч у сітку воріт Девіда Джеймса. При цьому м`яч зачепив захисника "Портсмута" Сола Кемпбелла і трохи змінив напрям удару. Після забитого гола Шевченко підбіг до трибун "Стемфорд Бридж", щоб разом з уболівальниками відсвяткувати узяття воріт суперника, але негайно одержав жовту картку за дуже бурхливе вираження емоцій.

До матчу з "Портсмутом" Шевченко востаннє забивав у складі "Челсі" 23 серпня у матчі з "Мідлсбро", який завершився поразкою "аристократів" з рахунком 1:2.

За дві хвилини після Шевченка відзначився ще один новачок "Челсі" – німецький півзахисник Міхаель Баллак. Гості відіграли один м`яч на 69-ій хвилині, коли відзначився Бенжані Мваруварі, проте лондонці довели матч до перемоги.

Після цього матчу "Челсі" на три очки відірвався в турнірній таблиці від свого найближчого переслідувача, "Манчестер Юнайтед", проте манкуніанців у неділю 22 жовтня чекає матч з "Ліверпулем". У разі перемоги команда сера Алекса Фергюсона поверне собі перше місце за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м`ячів.

Лента.ру