Динамо і Шахтар дізналися суперників в Кубку УЄФА
14:14, 20 березня 2009Спорт
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Можливий український півфінал
У швейцарському Ньоне відбулося жеребкування Кубка УЕФА. Ось результати:
Чвертьфінальні пари Гамбург - Манчестер Сіті
ПСЖ - Динамо Київ
Шахтар - Олімпік
Вердер - Удінезе
Жереб півфіналів:Вердер/Удінезе - Гамбург/Манчестер Сіті
ПСЖ/Динамо Київ Шахтар/Олімпік
Зустрічі чвертьфіналу Кубка УЄФА пройдуть 9 і 16 квітня, півфіналу - 30 квітня і 7 травня. Фінал відбудеться 20 травня в Стамбулі на стадіоні "Шюкру Сарачоглу".
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