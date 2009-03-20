Динамо і Шахтар дізналися суперників в Кубку УЄФА

14:14, 20 березня 2009
Спорт
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Можливий український півфінал

У швейцарському Ньоне відбулося жеребкування Кубка УЕФА. Ось результати:

Чвертьфінальні пари

Гамбург - Манчестер Сіті

ПСЖ - Динамо Київ

Шахтар - Олімпік

Вердер - Удінезе 

Жереб півфіналів:

Вердер/Удінезе - Гамбург/Манчестер Сіті

ПСЖ/Динамо Київ Шахтар/Олімпік

Зустрічі чвертьфіналу Кубка УЄФА пройдуть 9 і 16 квітня, півфіналу - 30 квітня і 7 травня. Фінал відбудеться 20 травня в Стамбулі на стадіоні "Шюкру Сарачоглу".

 

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