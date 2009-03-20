Результати жеребкування Ліги чемпіонів
13:23, 20 березня 2009Спорт
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Одна англійська пара
У Швейцарії, в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування Ліги чемпіонів. Ось результати:
Чвертьфінальні пари:
Вільяреал – Арсенал
Манчестер Юнайтед – Порту
Ліверпуль – Челсі
Барселона - Баварія
Жереб півфінальних пар:
МЮ/Порту - Вільяреал/Арсенал
Барселона/Баварія - Ліверпуль/Челсі
Перші матчі ¼ Ліги чемпіонів відбудуться 7 і 8 квітня, у відповідь - 14 і 15 квітня. Перші поєдинки півфіналу будуть зіграні 28 і 29 квітня, відповіді - 5 і 6 травня. Фінал відбудеться 27 травня на римському стадіоні "Олімпіко".
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