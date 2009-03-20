Голи в драматичному матчі Металіст - Динамо (відео)

Вчора в драматичному матчі проти харківського «Металіста» київське «Динамо» завоювало путівку до 1/4 фіналу Кубка УЄФА. Кияни зазнали поразки з рахунком 2:3, але два м`ячі забитих на чужому полі дозволили команді Юрія Сьоміна продовжити боротьбу в Кубку УЄФА.

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