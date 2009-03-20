Ахметов не бачив перемоги Шахтаря
09:48, 20 березня 2009Спорт
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"Пульс був 150..."
Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов зізнався, що відразу після того, як "гірники" забили другий м`яч у ворота ЦСКА він залишив межі стадіону.
"Так, я все робив для перемоги: десь бігав і пульс у мене був 150. На грі з "Севільєю", коли забив Матузалем, я теж не міг більше знаходитися на стадіоні... Але в порівнянні з тим матчем, я робив інакше", - цитує Ахметова Террикон.
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