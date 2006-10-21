Сьогодні Суми можуть залишитися без єдиного професійного футбольного клубу – попереджає керівництво сумського “Спартака”, що виступає у першій лізі чемпіонату України.

Як передає кореспондент УНІАН, президент клубу Сергій НАУМЕНКО заявив, що у команди забрали автобус, відключили від газу і теплопостачання, намагаються виселити з навчально-тренувальної бази.

«Численні звернення до керівництва області та міста ні до чого не призвели», - наголосив С.НАУМЕНКО. На його думку, це робиться цілеспрямовано, аби в Сумах не було професійного футболу.

Що стосується сьогоднішньої гри «Спартака» проти черкаського «Дніпра», то, як зауважує президент клубу, команда знову може не вийти на поле. “Це означатиме крах “Спартака” і сумського футболу загалом. Майже мільйон гривень, виділених “Спартаку” цього року з обласного та міського бюджету, не покривають і п’ятої частини потреб клубу”, - повідомив С.НАУМЕНКО.

Він нарікає, що бізнес-структури також зацікавленості футболом не виявляють. Влада ж не може повністю утримувати футбольний клуб, бо не є його власником і не має відповідних коштів.

За словами начальника обласного управління з питань сім`ї, молоді і спорту Віктора БОБИРЕНКА, цього року влада виділила на потреби “Спартака” удвічі більше коштів, ніж на оздоровлення дітей області, що на його думку, «є ненормальним». Він обіцяє, що пріоритетом буде робота з дітьми і масовий аматорський футбол.