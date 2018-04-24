Україна в Кубку УЄФА: третій зайвий, а шкода

«Динамо» і «Шахтар» виходять у чвертьфінал Кубка УЄФА…«Металіст» нарешті виграє, але припиняє свої виступи на євроарені…Українські бразильці перемагають російських бразильців...

Київське «Динамо» до вчора не програвало у 9 офіційних матчах поспіль, з 29 листопада минулого року, коли мінімально поступилося в Лондоні «Арсеналу» в турнірі Ліги чемпіонів. Зокрема, з початку 2009 року – 2 нічиї (з Валенсією), і 4 перемоги (в т.ч. двічі над «Металістом»).

Водночас харків’яни останню свою перемогу здобули 26 лютого над «Сампдорією», а потім потрапили у березневу смугу невдач: 2 програші і нічия у Прем’єр-лізі, та поразка від « Динамо» у першому матчі 18 КУЄФА.

Така диспозиція закручувала інтригу матчу-відповіді у Харкові до межі, перетворювала його на справу честі для господарів. Виграти будь що, відступати нікуди, довести своє право «бути якщо не першими, то і не другими» – всі ці імперативи нависали над Маркевичем та його командою важкими хмарами-баннерами, крізь які сонце не проглядалося.

Неспроста тренер вирішив вивезти команду на підготовку до вирішального матчу подалі від наелектризованого Харкова до індиферентного Криму, який ще перебував у постзимовій дрімоті - хоча б на кілька днів, але змінити антураж, психологічно розвантажити гравців.

Як же шкода, що вчора хтось повинен був обов’язково програти! «Металіст» по суті стрибнув вище голови, зробив усе для перемоги, забив аж три м’ячі у ворота «Динамо» - і все-таки пропустив киян у чвертьфінал.

Можна і треба аналізувати, розкладаючи по полицях, гру харків’ян, але для початку треба подякувати їм за успішний євросезон 2008/09. «Металіст» уперше пробився до групового етапу турніру КУЄФА, видав у ньому чудову безпрограшну серію, пройшов в 1/16 італійську «Самдорію» (Горяїнову вдалося встановити рекордну «суху» серію у 594 хвилини), загалом Харків піднявся на новий футбольний рівень, усерйоз претендуючи на матчі Євро-2012 – що ще треба , аби гідно зустріти новий сезон, нові європейські виклики.

Можна лише побажати, аби команда не втратила набутий рівень гри, вольового настрою. Адже ще треба поборотися за місце на п’єдесталі Прем’єр-ліги, та й у Кубку України через місяць грати півфінал проти «Ворскли». Розчарування, яке, зрозуміло, звалилося на команду, не повинно визначати подальшу долю команди.

Пісок, звичайно, погана заміна вівса, казав один дотепник , але поки що «Металісту» доведеться-таки вдовольнитися внутрішніми змаганнями, де знайдеться чимало бажаючих перевірити дійсність його євровекселів.

Принаймні київському «Динамо» це вдалося. І головним чином, як на мене, за рахунок вищої ігрової активності. Більше ударів по воротах,більше кутових, штрафних – ці тактичні дії у сумі лягли в основу загального успіху.

Кияни і в попередніх матчах, і вчора змогли витримати потужний пресинг «від Маркевича», не знітилися у боротьбі за принципом «удар на удар, кістка в кістку» і до всього були більш вигадливішими в атаках.

Здавалося б, які тут можуть бути секрети один від одного, коли команди грають третій матч протягом двох тижнів, коли, наприклад, ті ж нинішні харків’яни Олійник і Слюсар є вихованцями динамівського дублю, Обрадович грав під орудою Сьоміна ще в московському «Локомотиві», коли всім навіть на трибунах відомо, якою ногою пробиває свої штрафні Алієв чи Коельйо.

Проте закон індивідуальної майстерності, вольових якостей у футболі ніхто не відмінив.

Навіть програючи 0:2, 1:3, динамівці грали у свою гру і загалом протягом усього матчу не було схоже на те, що «Металіст» пройде киян.

У харків’ян трапився саме той малоприємний випадок, коли вони не змогли диктувати хід подій на полі. Забивати спромоглися, але не дати забивати суперникові - ні, не вийшло. А це вже був не той «Металіст», який ми бачили у попередніх матчах цього розіграшу КУЄФА. Пропускаючи м’яч, команда наче втрачає ігровий почерк, продуманість ігрових ліній зв’язків, активність перетворюється на метушню…

Букмекери, які одностайно визнавали фаворитами у вчорашній грі саме столичний клуб, не помилилися.

Мілевський провів один з найкращих своїх матчів, довів, що він має ресурс зростання від такого собі beach-boy до лідера команди, спроможного відпрацювати від воріт до воріт всі 90 хвилин.

Артему не вдалося поповнити свій голевий рахунок, але повозив він захист господарів як ніхто. Зрештою, його пас п’ятою Нінковичу на 78 хвилині вирішив не лише долю конкретного епізоду, але й загалом матчу.

Від такого повороту подій харків’яни вже не отямилися, і, по суті, гості мали більше шансів добитися сприятливішого для себе результату (той же Нінкович міг, а Гусєв взагалі нагадав свої кращі часи), ніж господарі забити четвертий, вирішальний м’яч.

3:2 – класичний кубковий, гладіаторський матч, в якому хтось неодмінно повинен був програти, зійти з кола.

Загалом же повинні відзначити вражаючу функціональну готовність, яку показали у лютому-березні усі три українські учасники Кубка УЄФА. Вивести команди у такий період, коли байбак у степах України лише прокидається, на пік форми - спасибі тренерам і всім, хто був до цього причетний.

Можна констатувати, що український футбол засвідчив, принаймні на клубному рівні, своє право на місце під сонцем УЄФА. Перемога донецького «Шахтаря» над московським ЦСКА 2:0 лише додала приємних вражень від учорашнього футбольного вечора.

Такими чином ми з вами стали свідками без перебільшення історичної події – станом на 20 березня Україна здобула найвищий коефіцієнт у рейтингу УЄФА у нинішньому сезоні – 12,625! Позаду навіть Англія з Італією, відповідно 12,555 і 12,062. За підсумками останнього п’ятиріччя у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна закріпилась на дев’ятому місці, обійшла Португалію - 37, 850 проти 36,319.

І це ще не вечір, адже і «Динамо», і «Шахтар» за рівнем своєї гри цілком можуть пройти чвертьфінальний бар’єр Кубка УЄФА. Серед можливих суперників тут залишилися «Вердер» і «Гамбург» (Німеччина), «Марсель», ПСЖ (Франція), «Манчестер Сіті» (Англія) та «Удінезе» (Італія).

Чекаємо на жеребкування а УЄФА, яке пройде сьогодні о 14-й годині.

Ех, підтримати б це нове реноме українського футболу 1 квітня, у матчі нашої національної проти збірної Англії…

Олег Олійник