Шахтар проходить до чвертьфіналу Кубка УЄФА

Рахунок двох зустрічей 2:1

Закінчився матч у відповідь 1/8 Кубка УЄФА між донецьким Шахтарем і московським ЦСКА. Шахтар - ЦСКА 2:0 (Фернандіньо 53 пен., Адріано 70). Перший матч 0:1. За наслідками двох матчів до чвертьфіналу проходить Шахтар. Закінчився матч у Санкт-Петербурзі Зеніт - Удінезе 1:0 (Тимощук 34). Перший матч 0:2. Сьогодні ж відбудуться решта матчів 1/8 Кубка УЄФА: Галатасарай - Гамбург (перший матч 1:1) Ольборг - Манчестер Сіті (0:2) Брага - ПСЖ (0:0)

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