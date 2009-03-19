Шахтар проходить до чвертьфіналу Кубка УЄФА
21:21, 19 березня 2009Спорт
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Рахунок двох зустрічей 2:1
Закінчився матч у відповідь 1/8 Кубка УЄФА між донецьким Шахтарем і московським ЦСКА.
Шахтар - ЦСКА 2:0 (Фернандіньо 53 пен., Адріано 70). Перший матч 0:1.
За наслідками двох матчів до чвертьфіналу проходить Шахтар.
Закінчився матч у Санкт-Петербурзі
Зеніт - Удінезе 1:0 (Тимощук 34). Перший матч 0:2.
Сьогодні ж відбудуться решта матчів 1/8 Кубка УЄФА:
Галатасарай - Гамбург (перший матч 1:1)
Ольборг - Манчестер Сіті (0:2)
Брага - ПСЖ (0:0)
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