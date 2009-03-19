ЦСКА просить міліцію Донецька ретельно "трусити" московських фанів
14:39, 19 березня 2009Спорт
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На матчі очікується аншлаг
Сьогодні в Донецьку на матчі 1/8 Кубка УЄФА "Шахтар" (Донецьк) – ЦСКА (Москва) стежити за правопорядком будуть 797 співробітників міліції і 305 стюардів.
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, на матчі очікується аншлаг: розкуплено всі 25 тис. квитків, із них 1600 квитків викупили московські уболівальники.
В УВС зазначили, що представники ЦСКА звернулися до міліції Донецька з проханням ретельніше перевіряти «армійських» фанів на наявність у них предметів, які заборонено приносити на стадіон.
Крім того, впродовж дня 19 березня співробітники міліції контролюють приїзд уболівальників армійського клубу до Донецька.
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