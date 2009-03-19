ЦСКА просить міліцію Донецька ретельно "трусити" московських фанів

Сьогодні в Донецьку на матчі 1/8 Кубка УЄФА "Шахтар" (Донецьк) – ЦСКА (Москва) стежити за правопорядком будуть 797 співробітників міліції і 305 стюардів.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, на матчі очікується аншлаг: розкуплено всі 25 тис. квитків, із них 1600 квитків викупили московські уболівальники.

В УВС зазначили, що представники ЦСКА звернулися до міліції Донецька з проханням ретельніше перевіряти «армійських» фанів на наявність у них предметів, які заборонено приносити на стадіон.

Крім того, впродовж дня 19 березня співробітники міліції контролюють приїзд уболівальників армійського клубу до Донецька.