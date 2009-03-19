Харківські прикордонники затримали групу вболівальників ЦСКА

Прикордонники Харківського загону затримали групу уболівальників футбольного клубу «ЦСКА» з Москви, які намагалися незаконно перетнути українсько-російський кордон.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ, група чоловіків, яка незаконно перетнула державний кордон, була виявлена і затримана прикордонним патрулем в районі населеного пункту Грани, що у Дергачівському районі Харківської області, в середу близько третьої години дня.

Затримані чоловіки виявилися громадянами Російської Федерації. Один з них мав при собі військовий квіток, двоє - паспорти РФ, четвертий - лише ксерокопію останнього. Затримані пояснили, що прямували до Донецька на матч «Шахтар – ЦСКА», але були зняті російськими прикордонникам з потягу, позаяк у двох не було відповідних документів, що дають право перетнути кордон. Після чого вони вирішили будь-що потрапити до України.

За порушення державного кордону України стосовно порушників складено протокол згідно зі ст. 204-1 КУпАП повідомив прес-секретар.