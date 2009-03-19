Результати матчів 1/8 Кубка УЄФА
06:48, 19 березня 2009Спорт
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Сьогодні на поле вийдуть українські команди
Учора були зіграні два матчі-відповіді 1/8 Кубка УЄФА
Сент-Етьєнн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прьодль 6, Пісарро 28). Перший матч 0:1
Аякс - Марсель 2:2 (Ено 33, Сулеймані 74 - Ньянг 35, Мірс 110). (1:2).
Сьогодні решта чвертьфіналістів визначаться в іграх:
Металіст - Динамо (перший матч 0:1)
Шахтар - ЦСКА (0:1)
Зеніт - Удінезе (0:2)
Галатасарай - Гамбург (1:1)
Ольборг - Манчестер Сіті (0:2)
Брага - ПСЖ (0:0)
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