Результати матчів 1/8 Кубка УЄФА

Сьогодні на поле вийдуть українські команди

Учора були зіграні два матчі-відповіді 1/8 Кубка УЄФА Сент-Етьєнн - Вердер 2:2 (Беналуан 64, Гра 90 - Прьодль 6, Пісарро 28). Перший матч 0:1 Аякс - Марсель 2:2 (Ено 33, Сулеймані 74 - Ньянг 35, Мірс 110). (1:2). Сьогодні решта чвертьфіналістів визначаться в іграх: Металіст - Динамо (перший матч 0:1) Шахтар - ЦСКА (0:1) Зеніт - Удінезе (0:2) Галатасарай - Гамбург (1:1) Ольборг - Манчестер Сіті (0:2) Брага - ПСЖ (0:0)

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