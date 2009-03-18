Екс-президент ФК Москва: Блохін виявився мильною булькою

Колишній президент ФК Москва Юрій Бєлоус розповів про часи своєї роботи в клубі, у тому числі і з Олегом Блохіним.

"Безумовно, Олег Блохін – видатний радянський футболіст, але як тренер виявився абсолютно мильною булькою, який не лише не впорався із завданням, – розвалив те, що зробили його попередники. Вже після того, як я пішов, клуб втратив декілька гравців, сіли на лаву Максі Лопес і найталановитіший наш вихованець Павло Голишев. Відпустили в оренду Пабло Баррієнтоса і кращого бомбардира попереднього сезону Романа Адамова".

"Якби я не пішов, Блохін, безумовно, пішов би у відставку ще в травні, перед чемпіонатом Європи. Йому пощастило в цьому плані, тому що в клубі тоді панувало безвладдя. Акціонерам було не до футбольного клубу, оскільки в цей час відбувалося досить проблемне розлучення головних акціонерів «Норильского нікелю".

"Я маю на увазі вихід Прохорова з ради директорів. Тоді Михайло Дмитрович сказав: "Ну що ж, на жаль, Бєлоус йде, в клубі залишаться Блохін, Галайда і Федотов". З усією пошаною до Володимира Григоровича, він ніякий не спортивний директор, тому що в адміністративних справах не сильний".

"Вийшло, що Блохіна нікому було поставити на місце, і він цим чудово користувався".

Football.ua